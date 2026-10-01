Südkoreas Exportboom ist ein wichtiger Indikator für die anhaltend hohe Nachfrage nach Rechenleistung für KI-Anwendungen. Die südkoreanische Volkswirtschaft beheimatet mit Samsung Electronics und SK Hynix zwei der weltweit führenden Produzenten von Speicherchips, die für den Ausbau von Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz essenziell sind.
Die Importe Südkoreas zogen im September mit einem Wachstum von 26 Prozent deutlich langsamer an. Dementsprechend erzielte der ostasiatische Tigerstaat in seiner monatlichen Handelsbilanz einen Rekordüberschuss von 49,9 Milliarden Dollar./fkr/DP/mis
(AWP)