Südkoreas Exporte haben im September dank der weltweit anhaltenden KI-Nachfrage einen historischen Rekord erreicht. So sind die Warenausfuhren auf insgesamt 120,9 Milliarden US-Dollar gestiegen, ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 83,5 Prozent. Ausschlaggebend war dabei die extrem starke Entwicklung im Halbleitersektor: Chip-Exporte stiegen im September erstmals über die Marke von 60 Milliarden Dollar - und machen derzeit rund die Hälfte der gesamten Exporte des Landes aus.