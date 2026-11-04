Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am frühen Morgen erneut mehrere Raketen in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. «Südkorea und die USA haben die Raketenstarts bereits ab der Vorbereitungsphase genau überwacht und die Geschosse unmittelbar nach dem Abschuss erfasst und verfolgt», teilte der Generalstab in Seoul mit. Demnach sollen die Flugkörper weniger als 300 Kilometer zurückgelegt haben.