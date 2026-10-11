Südkorea hat erstmals mit einem Frachter eine kommerzielle Hin- und Rückreise nach Europa über die alternative Schifffahrtsroute durch die Arktis vollendet. Die «PanStar Acro» legte nach der 50-tägigen Test-Rundfahrt wieder im Hafen von Busan im Südosten des Landes an, wie südkoreanische Medien unter Berufung auf das Ministerium für Ozeane und Fischerei berichteten. Damit brauchte das Schiff etwas länger als die geplanten 45 Tage.