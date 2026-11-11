Die Beziehungen zwischen Südkorea und der Ukraine sind derzeit angespannt. Im Oktober hat Präsident Lee den südkoreanischen Botschafter in Kiew und Teile des diplomatischen Personals abgezogen. Hintergrund war ein Streit über die Überstellung zweier nordkoreanischer Kriegsgefangener, die an der Seite Russlands gekämpft haben. Südkorea warf der ukrainischen Seite vor, eine Vertraulichkeitsvereinbarung gebrochen zu haben./fkr/DP/mis