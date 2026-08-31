Bei starkem Wind aus Norden müssen die Flugzeuge laut ihm aus Sicherheitsgründen von Süden her landen. Im Juli habe der Wind besonders häufig aus Norden geweht. Deshalb sei die Anzahl Südlandungen im vergangenen Monat aussergewöhnlich hoch gewesen. Zudem sei der Wind oft stärker als gewöhnlich gewesen.