Israel als auch die proiranische Hisbollah werfen sich gegenseitig regelmässig Verstösse gegen eine Waffenruhe vor. Israel hat nach eigenen Angaben einseitig eine «Sicherheitszone» im Südlibanon verfügt, um Angriffe der Hisbollah auf den Norden des Landes zu verhindern. Das von Israel kontrollierte Areal umfasst nach geografischen Berechnungen libanesischer Medien rund 620 Quadratkilometer. Dies entspricht einem Anteil von etwa sechs Prozent der Fläche des Landes./da/DP/zb