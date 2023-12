Der Nahrungsmittelkonzern Südzucker will seine strauchelnde Tochter Cropenergies komplett übernehmen und anschliessend von der Börse nehmen. Das Unternehmen kündigte am Dienstagabend ein Delisting-Erwerbsangebot für alle noch nicht Südzucker gehörenden Aktien an. Der Angebotspreis dürfte bei 11,50 Euro in bar je Anteilschein liegen. Am Dienstag war das Papier bei 6,81 Euro aus dem Handel gegangen.

20.12.2023 06:40