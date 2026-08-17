In Niedersachsen beginnt die Stromtrasse nach der Elbquerung südlich von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Sie verläuft dann über Scheessel westlich der Lüneburger Heide nach Hannover und von dort weiter über Elze bei Hildesheim durch Südniedersachsen bis Friedland kurz vor der Grenze zu Hessen. Die Arbeiten für die unterirdischen Trassen werden an vielen Stellen gleichzeitig vorangetrieben - am Ende setzen sich die Puzzleteile zusammen.