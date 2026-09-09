Gerade auch bei Pumpen für Pipelines oder bei Bohrprojekten sei Sulzer «präsent», nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in den USA. In den USA arbeite das Unternehmen zudem mit den grossen Ölfirmen zusammen. «Wir haben in den USA viertausend Mitarbeitende und werden als amerikanische Firma wahrgenommen», so die Chefin.