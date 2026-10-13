Division Flow wächst stark

So lag der Auftragseingang bei der grössten Division Flow mit 1,28 Millionen Franken um knapp 12 Prozent über dem Vorjahreswert, gestützt durch mehrere Grossaufträge und eine steigende Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Der Bestellungseingang in der Division Services ging um 0,9 Prozent auf 1,06 Milliarden eine Spur zurück, da Kunden - insbesondere in Amerika - Wartungsarbeiten in einem Hochenergiepreis-Umfeld aufschoben.