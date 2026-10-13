Verantwortlich ist vor allem die Zunahme in der grössten Division Flow. Von Januar bis September gingen bei Sulzer Bestellungen im Wert von 2,75 Milliarden Franken ein, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Dies entspricht einem Plus von 1,8 Prozent. Der Rückstand auf das Vorjahr ist damit aufgeholt. Im ersten Semester ging der Auftragseingang noch um 8,9 Prozent zurück.