Zudem hat Sunrise eine umfassende Transformation des Betriebsmodells eingeleitet. Die Reorganisationen im ersten und vierten Quartal 2026 sollen Einsparungen bei Betriebs- und Investitionskosten von rund 70 Millionen Franken auf Jahresbasis erzielen, wobei der volle Effekt auf den bereinigten Free Cash Flow ab 2028 erwartet wird. Anfang November hat der Telekomanbieter zudem eine Schuldenrückzahlung von rund 110 Millionen Franken abgeschlossen und damit sämtliche im Jahr 2029 fälligen Verbindlichkeiten getilgt.