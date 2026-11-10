Den Umsatzrückgang führt der Telekomkonzern auf Druck im Festnetzgeschäft zurück, dem die im August umgesetzten Preiserhöhungen, höhere Geräteverkäufe sowie Wachstum im Geschäfts- und Grosshandelsbereich nur teilweise entgegenwirken konnten. Die Sachanlagenzugänge sanken um 17 Prozent auf 88,1 Millionen Franken, was 12,0 Prozent des Umsatzes entspricht. Das bereinigte EBITDAaL abzüglich Sachanlagenzugänge stieg dadurch um 7,7 Prozent auf 176,7 Millionen Franken.
Sunrise bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 vollumfänglich: Der Umsatz soll weitgehend stabil bleiben, das bereinigte EBITDAaL rund 1 Milliarde Franken erreichen und der bereinigte Free Cash Flow zwischen 380 und 400 Millionen Franken liegen. Die Investitionen sollen unter 15 Prozent des Umsatzes bleiben.
Zudem hat Sunrise eine umfassende Transformation des Betriebsmodells eingeleitet. Die Reorganisationen im ersten und vierten Quartal 2026 sollen Einsparungen bei Betriebs- und Investitionskosten von rund 70 Millionen Franken auf Jahresbasis erzielen, wobei der volle Effekt auf den bereinigten Free Cash Flow ab 2028 erwartet wird. Anfang November hat der Telekomanbieter zudem eine Schuldenrückzahlung von rund 110 Millionen Franken abgeschlossen und damit sämtliche im Jahr 2029 fälligen Verbindlichkeiten getilgt.
awp-robot/jb
(AWP)