Schweizer KI inbegriffen

Zudem sei im Abo ein KI-Assistent des Schweizer Anbieters Phoeniqs inbegriffen. Der Assistent diene nicht nur beim Zusammenstellen des Abos, sondern stehe auch für beliebige Fragen und Anliegen zur Verfügung. Die Daten würden in der Schweiz bleiben und nicht für das Training der KI verwendet. Sunrise habe keine Einsicht in die Chats, welche die Kunden mit dem KI-Assistenten führen würden.