Einfachere Geschäftsmodelle könnten dagegen bereits heute mit sehr wenigen Beschäftigten betrieben werden. Als Beispiel verwies Krause auf Sunrise-Tochter CH Mobile, welche bereits mit lediglich zwei bis drei Mitarbeitern betrieben werde. Bei einem einfachen Angebot, das im Wesentlichen über eine digitale Oberfläche vertrieben und dessen Kundendienst weitgehend automatisiert werde, nähere sich der Personalbedarf für den Betrieb einem Minimum.