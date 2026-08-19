Zudem hatte Sunrise Anfang Jahr einen Abbau von 147 Stellen angekündigt, der mittlerweile abgeschlossen ist. Dieser hat sich im zweiten Quartal noch nicht voll bei den Kosten ausgewirkt, wird aber künftig Einsparungen bringen. Der Stellenabbau dürfte bei den Personalkosten zu einem Rückgang von rund 5 Prozent führen, sagte Finanzchef Jany Fruytier am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.