Aktie legt zu

In der Tat wäre es bereits der zweite grössere Stellenabbau in diesem Jahr. Anfang Jahr hatte Sunrise die Streichung von 147 Stellen angekündigt. Dieser Abbau wurde im Sommer abgeschlossen. Finanzchef Jany Fruytier sagte im August gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dadurch würden die Personalkosten um rund 5 Prozent sinken.