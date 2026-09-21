Sunrise nimmt dabei sämtliche Geschäftsprozesse unter die Lupe, wie Firmensprecher Rolf Ziebold der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage sagte. Dazu gehörten sowohl kundenbezogene als auch interne Prozesse und die dafür eingesetzten Systeme. «Konkrete Angaben zum künftigen Betriebsmodell können derzeit noch nicht gemacht werden, da die umfassende Evaluation noch läuft.»