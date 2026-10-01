Brasilianer seit rund zwei Jahrzehnten in den USA

Ausgangspunkt des Verfahrens ist der Fall des Brasilianers Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha. Nach Angaben der Behörden kam er vor rund zwei Jahrzehnten unerlaubt in die USA und beantragte später Asyl. Nach seiner Festnahme im September 2025 wurde ihm unter der neuen Regierungspraxis eine Anhörung über eine mögliche Freilassung gegen Kaution verweigert. Ein Bundesberufungsgericht entschied später gegen die Regierung. Diese zog daraufhin vor den Supreme Court./hae/DP/jha