Mit den frischen Mitteln werden unter anderem zwei im Oktober erworbene Liegenschaften in St. Gallen und Dübendorf refinanziert. Die Investitionssumme für die beiden Objekte beläuft sich auf insgesamt rund 17 Millionen Franken. Zudem hat der Fonds den Zuschlag für den Kauf einer Liegenschaft in Freiburg erhalten.