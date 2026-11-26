Die Kapitalerhöhung fand vom 9. bis zum 23. November statt. Das Bezugsverhältnis lag bei 14 zu 1. Nach der Kapitalerhöhung steigt die Zahl der ausstehenden Aktien auf rund 3,6 Millionen.
Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2026/27 voll dividendenberechtigt. Die Liberierung erfolgt am Freitag, 27. November.
Mit den frischen Mitteln werden unter anderem zwei im Oktober erworbene Liegenschaften in St. Gallen und Dübendorf refinanziert. Die Investitionssumme für die beiden Objekte beläuft sich auf insgesamt rund 17 Millionen Franken. Zudem hat der Fonds den Zuschlag für den Kauf einer Liegenschaft in Freiburg erhalten.
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(AWP)