Zur Refinanzierung der Käufe und für weitere Investitionen führt der Fonds vom 9. bis 23. November eine Kapitalerhöhung über rund 26 Millionen Franken durch. Die Emission erfolgt im Bezugsverhältnis von 14 zu 1 zu einem Ausgabepreis von 109,85 Franken je neuem Anteil. Die Liberierung ist für den 27. November vorgesehen.