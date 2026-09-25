Auch werde im Zuge der Integration der Sustainable Real Estate AG in die Patrimonium-Gruppe als strukturelle und strategische Weichenstellung für die Zukunft eine Fondsfusion geprüft, so die Mitteilung weiter. An der GV sollen Anlagereglement und Statuten mit Blick auf die spätere Umwandlung in einen vertraglichen Anlagefonds geändert werden.