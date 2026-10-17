«Seit den letzten eidgenössischen Wahlen im Jahr 2023 hat die SVP in den Kantonen deutlich zugelegt, weil die Schweizerinnen und Schweizer besorgt sind über die unkontrollierte Einwanderung, das Chaos im Asylwesen und um die Zukunft des Landes», erklärte Parteipräsident Marcel Dettling vor rund 420 Delegierten.
Der Schwyzer Nationalrat kritisierte die Bilateralen III mit der Europäischen Union (EU). Er warf den Bundesparlamentariern vor, dass sie eine Volksabstimmung mit Ständemehr verhindern wollten «mit der Hilfe der Marionetten aus Brüssel, nämlich den Bundesräten Cassis und Jans».
Bundesrat Albert Rösti erklärte, man müsse für diese einzigartige Schweiz, ihre direkte Demokratie und ihre Institutionen, darunter die Zusammensetzung des Bundesrats, kämpfen. Das sorge für Stabilität.
(AWP)