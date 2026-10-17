«Seit den letzten eidgenössischen Wahlen im Jahr 2023 hat die SVP in den Kantonen deutlich zugelegt, weil die Schweizerinnen und Schweizer besorgt sind über die unkontrollierte Einwanderung, das Chaos im Asylwesen und um die Zukunft des Landes», erklärte Parteipräsident Marcel Dettling vor rund 420 Delegierten.