Für die Tochter von Christoph Blocher hat der Ständerat immerhin anerkannt, dass die Schweiz mit diesem Vertrag «ihre Souveränität verlieren würde». Eine Mehrheit des Ständerats sprach sich für die Forderung nach der doppelten Mehrheit von Volk und Ständen aus. «Aber der Nationalrat, in dem die EU-Befürworter und die Verräter die Mehrheit haben, wird diese Forderung wieder streichen», sagte sie.