Dass Fraktionschef Aeschi für das Bundesratsrennen aufgestellt wird, war im Vorfeld erwartet worden. Alles andere hätte innerhalb der Partei wohl zu Diskussionen geführt. Der 47-Jährige wird nach der verlorenen Wahl 2015 der Vereinigten Bundesversammlung nun zum zweiten Mal als SVP-Bundesratskandidat präsentiert.