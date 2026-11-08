Im Fall einer Wahl läge sein Fokus klar auf der Innenpolitik. Im derzeit von SP-Bundesrat Beat Jans geführten Justizdepartement bestehe viel Handlungsbedarf. Die Probleme im Asyl- und Migrationsbereich seien weiterhin sehr gross. Aus vielen Kantonen höre man Klagen, dass sie nicht angegangen würden. Aeschi betonte zugleich, er würde sich über jedes Departement freuen.