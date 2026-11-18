Amaudruz ist die einzige Frau auf der Liste. Würde es ihr Name nicht auf das Ticket der Fraktion schaffen, müsste sich die grösste Schweizer Partei wohl erklären. Es wird gemunkelt, dass einige SVP-Fraktionsmitglieder ein Ticket mit Amaudruz verhindern wollen. Insbesondere innerhalb der Deutschschweizer Sektionen soll es Widerstand gegen ihre Kandidatur geben. Dieser Plan könnte mit der grossen Auswahl an Alternativen nun aufgehen.