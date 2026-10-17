Der Freiburger SVP-Nationalrat Nicolas Kolly sagte zu den Delegierten, der Bund müsse das Geld, das ihm die Schweizerinnen und Schweizer anvertrauten, besser einsetzen. Das Volk habe mit seiner Zustimmung zum Grundsatz einer 13. AHV-Rente keineswegs einer erneuten Steuererhöhung zugestimmt. Die SVP hätte es vorgezogen, wenn der Bundesrat diese 13. Rente durch Einsparungen finanziert hätte, beispielsweise bei den Mitteln für die internationale Zusammenarbeit und im Asylbereich, so Kolly.