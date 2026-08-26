Der im Oktober 1962 geborene Glarner absolvierte eine Lehre als Lüftungsspengler und bildete sich in Betriebswirtschaft weiter. Er geriet wegen des Vorwurfs ungetreuer Geschäftsführung mit der Justiz ins Gehege und mauserte sich zu einem Mehrfachmillionär. Politisch wird er zum rechten Flügel der SVP gezählt und fiel immer wieder mit provokativen und zu Kontroversen führenden Aussagen unter anderem in der Migrationspolitik auf.