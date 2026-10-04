Als mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger werden verschiedene Personen gehandelt. Dazu gehören die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli, die St. Galler Ständerätin Esther Friedli und die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz. Auch die Namen von Fraktionschef Thomas Aeschi aus Zug und Nationalrat Franz Grüter aus Luzern werden genannt.