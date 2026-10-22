Scharfe Wahlkampfrhetorik

Die SVP setzt bei den Wahlkampfthemen - wie auch Parteien von Mitte-Links - unter anderem auf die Stärkung der Kaufkraft. «Wir sind das Original dafür», sagte Pahud. Während andere Parteien für Steuererhöhungen plädierten, sage die SVP stets Nein dazu.