Aeschi liess sich darin zitieren, er werde in den kommenden Wochen «intensive Gespräche» mit seiner Familie sowie Vertreterinnen und Vertretern der eigenen und der weiteren Parteien führen, bevor er der Findungskommission mitteilen kann, ob er kandidiert. Als Mitglied jener Kommission ist er bis zur Bundesratswahl am 9. Dezember in den Ausstand getreten, hiess es weiter.