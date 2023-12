Der Court of Appeal in London habe im Streit um Internet-Markenrechte die von Samsung angeregte Berufung im gesamten Umfang zurückgewiesen, teilte Swatch am Freitagnachmittag mit. Damit werde der vor einem Jahr gefällte Entscheid bestätigt, wonach gewisse auf dem Galaxy-App-Store herunterladbare Zifferblatt-Apps für Samsung-Smartwatches die Rechte von Swatch-Marken verletzen. Es geht dabei um Marken wie Omega, Tissot, Longines oder Swatch.