Ausserdem verwies sie einmal mehr darauf, dass Swatch als familiengeprägtes Unternehmen «langfristig denkt». Die Gruppe habe sich bewusst dazu entschieden, die Produktionskapazitäten und damit die 32'000 Arbeitsplätze zu erhalten. Diese Strategie habe im vergangenen Jahr zwar die Rentabilität belastete, sei jedoch eine Investition in die Zukunft, um rasch auf die sich abzeichnende Erholung der Nachfrage reagieren zu können.