Müri ist derzeit Leiter Controlling & Financial Reporting und stellvertretender CFO bei Swiss Life Schweiz, wie Swica am Donnerstag mitteilte. Er arbeitet seit 2008 für den Lebensversicherer und ist seit 2011 für das Controlling verantwortlich. Zuvor war er unter anderem beim Flugzeugwartungsunternehmen SR Technics tätig.