Die Fluggesellschaft Swiss hat während der Herbstferien etwas weniger Passagiere befördert als im Vorjahr. Zwischen dem 25. September und dem 18. Oktober flogen rund 1,33 Millionen Menschen mit der Lufthansa-Tochter. Das waren 1,5 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie Swiss am Mittwoch mitteilte.