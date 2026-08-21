Die Mietzinseinnahmen sanken laut einer Mitteilung vom Freitag im ersten Halbjahr 2026 auf 7,3 von zuvor 9,0 Millionen Franken. Dafür wurde die Leerstandsquote per Ende Juli - also nach dem Stichtag - auf 1,4 Prozent reduziert. Zur Jahresmitte lag diese noch bei 2,2 Prozent.