Grundsätzlich will die Swiss ihre Abhängigkeit von Wet-Lease aber verringern. Finanzchef Dennis Weber hatte im August angekündigt, die Zahl der samt Besatzung gemieteten Flugzeuge von damals 27 auf rund 20 zu reduzieren. Im Zentrum der längerfristigen Zusammenarbeit stehe Helvetic, während die Zukunft der Partnerschaft mit Air Baltic damals noch offen war. Die lettische Fluggesellschaft befindet sich seit längerem in einer angespannten finanziellen Lage und sucht nach einer nachhaltigen Finanzierung.