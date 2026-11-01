«Ein Streik wäre für niemanden gut. Nicht für unsere Gäste, nicht für unsere Pilotinnen und Piloten und auch nicht für die vielen anderen Mitarbeitenden», sagte Fehlinger. Man wolle deshalb eine Lösung am Verhandlungstisch finden. «Wir sind offen für eine externe Moderation oder Mediation, wenn uns das einer gemeinsamen Lösung näherbringt.»