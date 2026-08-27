Sie bieten den Gästen rund 20 Prozent mehr Fläche, wie die Swiss am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte. Mit der Eröffnung der neuen Lounges im nächsten Jahr würden die heutigen Business und Senator Lounges sowie die Alpine Lounge im Dock A schliessen. Grund dafür ist die Modernisierung am Flughafen. Das Dock A wurde durch einen Neubau ersetzt.