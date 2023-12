Wie bereits im September angekündigt, gehören ab dem Sommerflugplan ausserdem die Städte Ko¨ice in der Slowakei und Cluj-Napoca in Rumänien zum Kurzstreckenangebot ab Zürich. Zudem erhöht die Swiss die Zahl der Flüge ab Zürich in verschiedene europäische Städte, darunter Alicante, Madrid, Neapel, Venedig und Vilnius. Ab Genf bietet sie zusätzliche Flüge nach Athen, Brindisi, Brüssel, Catania, Málaga, Palma und Valencia an.