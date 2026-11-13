Die Weko wollte das Urteil weiterziehen, mit dem das Bundesverwaltungsgericht ihre Verfügung gegen Swisscom und die Busse von 18,4 Millionen Franken aufgehoben hatte, doch das WBF lehnte erstmals in der Geschichte der Wettbewerbskommission einen solchen Antrag ab. Der Streit dürfte dennoch nicht vorbei sein: Swisscom-Konkurrent Init7 reichte Beschwerde beim Bundesgericht ein.