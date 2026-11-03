Die hohen Preise dürften die Swiss auch im letzten Quartal und im kommenden Jahr belasten. «Umso wichtiger ist es, die Kosten weiter zu senken und die Abläufe im ganzen Unternehmen zu verbessern. So schafft die Swiss die Grundlage, um auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich zu sein», schrieb die Airline.