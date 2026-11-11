Insgesamt bestätige der Abschluss aber, dass die Swiss Life weiterhin sehr gut auf Kurs sei, um die bis 2027 gesetzten Ziele zu erreichen, heisst es bei der Bank Vontobel. Diese Fortschritte seien aber in den Konsens-Erwartungen bereits vollständig berücksichtigt. Aktuell gebe es keine neuen Impulse für einen weiteren Kursanstieg.