Das Prämienvolumen nahm in der Schweiz um 15 Prozent auf 9,4 Milliarden Franken zu, wobei die Einmaleinlagen zum Vorjahr um ein Drittel zulegten. Rund die Hälfte dieses Wachstums sei auf Einzahlungen von bestehenden Kundinnen und Kunden und die andere Hälfte auf den Eintritt einer Vorsorgeeinrichtung zurückzuführen, hiess es.