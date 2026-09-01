Gebührengeschäft wächst

Die Fee-Einnahmen nahmen um 5 Prozent auf 1,34 Milliarden Franken zu. Das Wachstum von 7 Prozent in lokaler Währung sei dabei breit abgestützt gewesen und basiere auf eigenen und fremden Produkten und Dienstleistungen, den Produkten von Swiss Life Asset Managers sowie den eigenen Beraterkanälen, so das Communiqué.