Die auch für die Swiss fliegende lettische Fluggesellschaft Air Baltic hat in den USA ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 eingeleitet. Damit will die finanziell angeschlagene Airline ihre Schulden und andere Verpflichtungen unter gerichtlicher Aufsicht restrukturieren. Der Flugbetrieb soll normal weiterlaufen, wie die Fluggesellschaft am Montag mitteilte.