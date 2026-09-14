«Wir verfolgen die aktuelle Entwicklung bei Air Baltic sehr aufmerksam und stehen in engem Austausch mit unserem langjährigen Wet-Lease-Partner», erklärte eine Swiss-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die Situation habe - Stand heute - keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb von Swiss. Air Baltic fliege für die Swiss auch heute zuverlässig.