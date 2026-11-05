Der Rückversicherer habe allerdings weiterhin vor allem von einem sehr milden Schadenumfeld wegen nur wenigen Naturkatastrophen profitiert, heisst es in einem Kommentar der Analysten von Jefferies: Das sei ein industrieweiter Trend, der sich auch bereits bei der jüngsten Mitteilung des Konkurrenten Munich Re gezeigt habe. Auch die ZKB betont die geringe Grossschadenlast.