Die Erhöhung der Rückstellungen für das US-Haftpflichtgeschäft wird in Analystenkreisen mit dem neuen CEO Andreas Berger, der seit Juli 2024 im Amt ist, in Verbindung gebracht und entsprechend begrüsst. «Dies ist unserer Ansicht nach ein wichtiger Schritt für den neuen CEO, den wir loben», schreibt etwa die UBS in einem ersten Kommentar. Die Reserven stünden damit nun auf einer viel solideren Basis und das Gewinnziel 2025, das wohl am kommenden Investorentag (13.12.) bekannt gegeben werde, sei frei von möglichen weiteren Reservenaufstockungen in der US-Haftpflichtsparte.