In Frankreich seien in den vergangenen zwanzig Jahren noch nie so grosse Gebiete von Feuern betroffen gewesen wie 2026, stellte der Swiss Re-Manager fest. «Wir sehen hier neue Dimensionen.» In Spanien habe es in früheren Jahren zwar schon eine höhere Anzahl von Bränden gegeben. Aber die diesjährigen Brände hätten insgesamt eine grössere Fläche verwüstet.